Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in interna si sta in coda all'altezza dell'uscita Cassia Veientana seguire rallentamenti da centrale del latte a Prenestina situazione analoga in esterna traffico rallentato dalla Laurentina alla Tuscolana e rallentamenti in uscita sulla tratto della A24 da Tor Cervara raccordo anulare resta intenso il traffico sulla Tiburtina code residue per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto tra Settecamini il raccordo nei due sensi di intenso il traffico in uscita dasulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e Acilia ora i cantieri sullaTarquinia per lavori notturni chiuso il tratto tra Civitavecchia nord Civitavecchia Sud In entrambe le direzioni dalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla diramazioneNord sempre tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Settebagni Raccordo Anulare ultima direzione e lavori notturni anche sulla via Pontina a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina tu sei il tratto tra Castelno e pratica di mare in direzione Eur nella stessa fascia oraria cos'è il tratto tra Tor de' Cenci e Castelno verso Latina è tutto per questo aggiornamento da Gina Pandolfo e altra l'infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.