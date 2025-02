Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 19:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra le usciteFiumicino Ostiense poi code a tratti dalla Laurentina alla Tuscolana interna si sta in coda tra Flaminia Salaria a seguire Ci sono rallentamenti tra la Nomentana e Prenestina e code per traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il bivio per la tangenziale sta nelle due direzioni poi si rallenta da Fiorentini raccordo anulare in uscita sulla Tiburtina code residue per un incidente avvenuto in precedenza e ora risolto tra Settecamini e il raccordo nei due sensi di marcia intenso del traffico sulla Cristoforo Colombo in uscita dacode tra Vitinia e Acilia tutti i dettagli sui mobilita.gov.