Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto da astrali infomobilità un servizio dellasubito l'aggiornamento sul Raccordo Anulare interna l'incidente la causa delle code tra Pisana Aurelia più avanti risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono dei rallentamenti tra Montespaccato e Trionfale a seguire code ma per traffico tra casa e ha 20 anni e Salaria poi dalla Nomentana Cristina in esterna in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza permangono cose dallaFiumicino alla Cristoforo Colombo a seguire code ma per traffico dalla Laurentina alla diramazionesud ci spostiamo sulla Urbano della A24 code verso il centro tra Portonaccio al bivio per la tangenziale est e in uscita così attratti dalla tangenziale est a Togliatti diamo uno sguardo alle consolari si sta in coda sulla Cassia perché si è verificato un incidente tra Olgiata Isola Farnese nelle due direzioni ci spostiamo sulla Tiburtina che qui si sta in coda per un altro incidente tra Settecamini il raccordo nei due sensi di marcia un invito alla prudenza nella guida cambiamo argomento trasporto ferroviario lo sciopero di 24 ore in programma dalle ore 21 di sabato 22 è stato revocato Dunque servizio regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr resta confermato invece lo sciopero di 24 ore in programma per lunedì 24 nelle reti gestite da attaccare da Cotral confermato anche lo sciopero del comparto aereo sempre lunedì 24 ma solo dalle 12 alle 16 Regina Pandolfo e altre infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.