Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasullaNapoli risolto l'incidente tra Frosinone Pontecorvo in direzione Napoli la circone e ora regolare ancora disagi Invece sul raccordo anulare per due incidenti il primo in esterna causa code tra riusciti aFiumicino e Colombo più avanti code a tratti ma per traffico dalla Laurentina alla diramazioneSud l'altro incidente provoca Code in interna tra Pescaccio e Trionfale proseguiamo lungo la carreggiata interna è rimasto incidente circone regolare tra diramazionenord e Bufalotta tanti file ma per traffico intenso dalla Nomentana Tiburtina diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina si sono formate con le per un incidente tra Settecamini raccordo nelle due direzioni e per traffico si sta in coda sulla Nomentana da via Dante da Maiano alla rotatoria per la Nomentana bis in quest'ultima direzione traffico rallentato sulla Flaminia di a via Tuscia A raccordo anulare in uscita le altre notizie cantieri aper consentire i lavori manutenzione e sostituzione di binari questa sera dalle ore 21 e fino alle 14 di lunedì 24 febbraio è chiuso al traffico nelle due direzioni l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella via di Tor Pignattara la circone sulla ferrovia termini Centocelle sospesa e potenziata la linea bus 105 Inoltre sono degli anti su percorsi alternativi bus delle linee 409 ed n 409 da Dina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della