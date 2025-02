Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un Aggiornamento sull'incidente avvenuto in precedenza da uno sulla direttrice aNapoli al momento sono 6 km di coda per traffico congestionato tra Frosinone Pontecorvo in direzione Napoli entrata consigliata verso Napoli Pontecorvo uscita consigliata per il traffico che proviene daFrosinone ci sentiamo ora sulla Pontina risolto l'incidente tra Aprilia via genio civile verso Latina La situazione è regolare andiamo sul Raccordo Anulare in interna per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra le uscite diramazionenord Bufalotta sempre in interna si sta in coda ma per traffico da Nomentana Tiburtina più avanti ennesimo incidente code da Montespaccato a trionfale in esterna cosa tratti ma per traffico dellaFiumicino da Tuscolana andiamo da sul tratto Urbano della A24 si sta in coda da Portonaccio il bivio per la tangenziale est nelle due direzioni poi Verso il raccordo si rallenta da Fiorentini a Togliatti e da trasporto ferroviario lo sciopero di 24 ore in programma dalle ore 21 di sabato 22 è stato revocato Dunque il servizio regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr resta confermato lo sciopero di 24 ore in programma per lunedì 24 nelle reti gestite da attaccare da Cotral confermato anche lo sciopero del trasporto aereo sempre lunedì 24 ma dalle 12 alle 2 Gina Pandolfi altre l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.