Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità vedi In ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso sulla rete viaria del territorio complicare la situazione anche alcuni incidenti in A1 sulla direttricemeno Napoli siamo tra Pontecorvo Ceprano causa Code in direzione Napoli ci spostiamo sulla Pontina si sta in coda per un altro incidente tra Aprilia via genio civile verso Latina andiamo sul Raccordo Anulare in internal incidente è in via di risoluzione Tuttavia permangono dei rallentamenti tra le uscite diramazionenord Bufalotta proseguiamo lungo la carreggiata interna con le cui traffico intenso dalla Cassia Veientana alla Flaminia in esterna code a tratti dalla puntina la Tuscolana ora le consolari rallentamenti interessano la Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa sulla Flaminia si sta in coda da via tu a raccordo anulare nei due casi in uscita Cambiamo argomento lo sciopero di 24 ore in programma dalle ore 21 di sabato 22 è stato revocato Per quanto riguarda il trasporto ferroviario servizio regolare per il del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr festa confermata l'agitazione di 24 ore in programma per lunedì 24 nelle reti gestite da TAC e da Cotral confermato anche lo sciopero del trasporto aereo sempre lunedì 24 dalle ore 12 alle 16 da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in centro messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto astrale.