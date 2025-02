Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaa prima con il raccordo sulla carreggiata esterna in coda nei pressi Laurentina e proseguendo sulla Ardeatina Tuscolana per il nostro presente incidente causa disagi sulla via del mare altezza di vita ci dà traffico regolare andiamo sulla casa dovete la figura lenza Olgiata La Storta che entrambi ci proseguendo anche nei pressi la Giustiniana di Tomba di Nerone situazione analoga sulla Nomentana altezza Parco Azzurro sulla Tiburtina nei pressi Settecamini su Tuscolana altezza di Frascati e sono il tuo Nancy centri abitati di Pavona e Fontana di Papa via Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto Grazie Mi ascolto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.