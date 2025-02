Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con la A1Firenze Dove è stato rimosso e poi incidente che cosa disagi l'altezza di Attigliano traffico regolare Proseguendo a causa di un mezzo pesante in avaria sulla carreggiata troviamo delle quote tra Ponzanono la diramazioneNord in direzione della capitale possiamo sito dove a causa di un incidente vi sono delle cose sulla carreggiata interna tra casa e avvisa l'aria esterna per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra Ardeatine Appia nei pressi dello svincolo per la Tuscolana andiamo sulla Cassia 23 data l'ho già te l'ha Store di entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone a situazione analoga sulla Nomentana tesi fac azzurro sulla Tiburtina nei pressi Settecamini sulla Tuscolana all'altezza di usuale tunez nei centri abitati di Pavona e Fontana di Papa da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento dellahttps://storage.