Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo qualcunoFirenze dove a casa un incidente e gli incolonnamenti da Orvieto a Attigliano direzione capitale sempre per incidente troviamo delle cose anche sulla carreggiata interna del raccordo tra case Salaria rimosso invece presidente sinistro che causa Vale rallentamenti sulla carreggiata esterna altezza RAV4 traffico regolare proseguo in esterna per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra via Tuscolana andiamo sulla Cassia dove sono delle code tra Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone situazione analoga sono Nomentana Parco Azzurro sulla Tiburtina nei pressi Settecamini sulla Tuscolana altezza di Frascati Anzio Nettunense nei centri abitati di Pavone Fontana di Papa da Tommaso Lenzi Astral infomobilità è tutto Grazie dell'ascolto prossimo aggiornamento il servizio dellahttps://storage.