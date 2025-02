Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaavremo quello A1 Firenzeblocca su un incidente troviamo degli incolonnamenti tra Orvieto e Attigliano in direzione la capitale sempre incidente troviamo delle code anche sulla carreggiata esterna del raccordo tra Casilina e il bivio con la 24Teramo proseguo in esterna per traffico intenso viso e rallentamenti Ardeatina e Tuscolana 20 interno troviamo delle code al Nomentana Tiburtina andiamo sulla caccia del traffico rallentato a Olgiata La Storta entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di tuo marinero situazione analoga sono mentale notizie Parco Azzurro sulla Tiburtina nei pressi Settecamini sulla Tuscolana all'altezza di Frascati e sulla Nettunense nei centri abitati di Pavona e Fontana di Papa da Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento della