Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaavremo con il raccordo dove traffico rallenta sulla carreggiata interna tra diramazionesud della Appia curiosità turbano della 24 del tuo cellulare la tangenziale est in direzione del centro della capitale a situazione analoga sulla Flaminia del raccordo e vedo ponti e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto il traffico rallentato sulla Pontina TS di Pomezia in direzione die proseguendo troviamo delle cose tra Castelno e Castel di Decima da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli su strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.