Via Togliatti | Biancani chiude i conti | Piscina i due milioni non ci sono Ora Casa Vuelle decida cosa fare

"Voglio essere chiaro. Se quelli dimi chiedono: hai i soldi per completare l’impianto? Io gli rispondo di no. Poi glielo chiedo io: voi li avete i soldi, magari con un partner privato? Se mi rispondono di no, allora bisogna trovare un’altra strada. Loro devono pagare al Comune un canone di 80-90mila euro l’anno, ma non lo stanno pagando. Quindi, o pagano o mi ridanno la struttura della". Al sindaco Andreabisogna riconoscere almeno una: che va dritto al punto. Anche in una vicenda abbastanza delicata come, un progetto annunciato in pompa magna e che ora è sul punto di implodere. Parliamo di Villa San Martino, via, dove i frontidue. Uno che procede a tutto gas, cioè la palestra della Federazione italiana pallacanestro in corso di costruzione con i soldi del Pnrr, oltre 4di euro: una volta finita (pare presto) sarà un centro federale ma servirà anche per gli allenamenti della