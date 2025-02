Anteprima24.it - Via Sala chiusa al traffico pedonale e veicolare a partire da martedì 25 febbraio

Tempo di lettura: < 1 minutoCon ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura aldi via Nicolacon divieto di sosta e rimozione coatta – tratto dall’incrocio con via Toma (compresa la stradina prospiciente) fino all’incrocio con via Marmorale – dalle ore 09,00 alle 17,30 di25e dalle ore 07,00 alle 17,30 di mercoledì 26 e giovedì 27. Si precisa che dovrà essere garantito il transitoall’interno della stradina prospiciente via Toma, a coloro che hanno domicilio al civico numero 26 e agli avventori delle attività commerciali ivi ubicate. Il transito sarà consentito in condizioni di sicurezza, previa autorizzazione dei movieri, con interruzione dei lavori di demolizione.Le misure si sono rese necessarie, al fine di eliminare ogni rischio, nelle more delle opere di demolizione previsti nell’ambito dell’intervento di abbattimento e demolizione delle scuole Torre econ ricostruzione in un unico plesso.