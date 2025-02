Bergamonews.it - Vetri rotti e furti su 13 auto in sosta, arrestato uno dei responsabili

Romano di Lombardia. ,I carabinieri di Urgnano e Calcio sono intervenuti venerdì mattina, 21 febbraio in via Dosso Pagano a Romano dopo alcune segnalazioni che riferivano di due uomini intenti ad infrangere i lunotti dellein.I militari, immediatamente giunti sul posto, hanno sopreso i presuntiri, si sono messi al loro inseguimento a piedi e sono riusciti a bloccarne uno, mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Addosso al soggetto fermato, un giovane di nazionalità marocchina, classe ’98, irregolare sul territorio nazionale, è stata rinvenuta parte della reva, poi riconsegnata ai legittimi proprietari che hanno presentato denuncia per ben 13con scasso su altrettante.

“Le indagini – spiegano in una nota i carabinieri – proseguono allo scopo di verificare la avvenuta commissione di eventuali ulteriorie danneggiamenti sunelle vie limitrofe e al fine di localizzare ed identificare il complice fuggito”.