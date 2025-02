Dailymilan.it - Verso Torino-Milan, Sérgio Conceição tentato dai “Fantastici 4” ma non è Carlo Ancelotti…

In vista della sfida tradai “4”, ma soloAncelotti è riuscito a trovare la quadra.Ilriparte ancora dai “4”? E’ questa l’idea diper la sfida contro il, dopo l’eliminazione in Champions League i rossoneri hanno come obbiettivo centrare il quarto posto che permetterebbe di giocare il prossimo anno nella massima competizione europea.Ilvuole andare all’attacco per conquistare più punti possibili e cercare di recuperare terreno sulle squadre davanti, ma bisogna davvero continuare con i quattro attaccanti offensivi? I risultati in campo non hanno dato i risultati sperati, più efficaci a partita in corso. C’è solo un allenatore che è riuscito a trovare la quadra con i 4 tenori davanti e quello èAncelotti con il suo Real Madrid.