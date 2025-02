Secoloditalia.it - Verità e giustizia per Ramy? Eccole: l’amico va a processo per spaccio di droga

Il 22enne tunisino Fares Bouzidi,che era alla guida dello scooter con a bordoElgaml, morto in un incidente il 24 novembre 2024 al termine del lungo inseguimento da parte dei carabinieri a Milano – e per quell’episodio indagato per omicidio stradale – sarà processato il 10 aprile in un altro procedimento a suo carico per detenzione a fini di.Il curriculum criminale del 22enne tunisinoÈ la decisione della gip di Milano, Lorenza Pasquinelli, che ha respinto la richiesta degli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli di far accedere Bouzidi allo strumento di sospensione dei procedimenti penali per i reati di lieve entità previsto dalla riforma Cartabia che, se concluso positivamente, estingue il reato. Il 22enne era stato fermato con 6 grammi di hashish due anni prima della morte di, nel settembre 2022.