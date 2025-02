Romadailynews.it - Verde, Alfonsi: prosegue la riqualificazione arborea del Municipio I

“Continua ladelle strade di Roma: la prossima settimana inizieranno gli interventi a Via de Saint Bon, Via Racchia, Via Prevesa e Via Arminjon, mentre continueranno i lavori iniziati questi giorni in via Morin. il Dipartimento Tutela Ambientale metterà a dimora un totale di 121 nuove piante, generando un complessivo incremento del patrimoniodell’area” così in una nota l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina.Le nuove piante non solo sostituiranno i 59 arbusti che verranno abbattuti, perché compromessi o giunti ormai a fine ciclo, ma andranno anche ad occupare formelle attualmente vuote. Contestualmente ai lavori di messa a dimora, si procederà anche alla rimozione di 84 vecchie ceppaie.In particolare, Via Morin si doterà di 30 nuove piante di mirto a fronte di 13 abbattimenti, Via de Saint Bon vedrà la messa a dimora di 49 nuovi ligustri che sostituiranno in parte i 22 arbusti abbattuti e in parte occuperanno le tazze scoperte.