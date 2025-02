Ilgiorno.it - Vendita dei pacchi smarriti al Merlata Bloom: cosa fa la start-up King Colis e i prossimi appuntamenti

Milano – É l’evento del momento e diventerà un fenomeno di tendenza anche in Italia, se già non lo è: parliamo della“alla cieca” deidei circuiti e-commerce che tiene banco al malldi Milano dal 18 al 23 febbraio 2025, dopo le tappe di Bologna e Roma. Migliaia di clienti si sono già messi in coda in questi giorni, dopo avere prenotato online, e hanno selezionato e ritirato il pacco desiderato nel pop-store di, la-up francese che organizza la, all’interno del centro commerciale: dieci minuti di tempo per scegliere la confezione, che non è possibile aprire prima dell’acquisto, pagandola a seconda del peso. I prezzi sono ultra-convenienti: 1,99 euro per 100 g di“standard”; 2,79 per 100 grammi “premium”. Il pop up store è aperto dalle 10 alle 20 e si trova primo piano lato ovest, di fronte al negozio di Guess.