Velocità e tecnologia. Formula 1 all'Its Prime. I 'bolidi' sperimentali progettati dai ragazzi

PISTOIAFresco di recentissima inaugurazione, oltre a rappresentare una notevole eccellenza che la nostra città può ospitare in questo momento, alla sede dell’Its(la Tech Academy di alta specializzazione post diploma) di via Cellini 3B si sono svolte le gare delle "Tuscany Regional Champions" del progetto "F1 in School", ovvero bolidi diUno in miniaturadalle scuole e che si muovono ad aria compressa. Nella tappa pistoiese si sono sfidati 16 team, per un totale di circa 200 studenti, di altrettante scuole differenti provenienti da Toscana, Liguria, Marche e Campania. Una presenza anche pistoiese con la partecipazione della squadra dell’ "Itts Fedi-Fermi", da sempre in prima linea per le attività didattiche legate alle nuove tecnologie, alla robotica e alle sperimentazioni di alta specializzazione.