Oasport.it - Vavassori, lo sfogo a cuore aperto: “Perché chi vince in doppio é un fallito?”

Leggi su Oasport.it

“Lasciate che un giovane ragazzo sogni“: con questa didascalia Andreaha accompagnato un lungosu Instagram in cui ha puntato il dito su chi considera “un giocatore di tennis” chi gioca in, considerandolo “un ripiego e niente di più“.Andreaelenca tutti i traguardi che un tennista può ottenere giocando in, definito “un gioco di squadra in un contesto da sempre considerato molto individuale“, potendo competere per il proprio Paese alle Olimpiadi o in Coppa Davis, oppure potendore un torneo del Grand Slam.In conclusione l’azzurro mostra quali esempi due grandi doppisti, pescando anche in casa Italia, citando il nome di Sara Errani, oltre a quello del croato Mate Pavic, che nel corso del 2024 hanno completato il Career Golden Slam,ndo l’oro olimpico dopo aver conquistato tutti i tornei del Grand Slam.