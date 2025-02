Dilei.it - Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, la lite in conferenza stampa dopo Sanremo

Un’accesadurante laper il lancio di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore tra, l’attrice che interpreta Imma e che è stata ospite a2025, e, la scrittrice di gialli che ha creato la storia da cui è tratta la fiction. Il diverbio è nato a seguito di una domanda, ovvero il “mancato saluto e ringraziamento”, dellaallasul palco di, ladurante ladi Imma Tatarannicontinua a far discutere, volente o nolente. Anche se il palco dell’Ariston c’entra in modo relativo con quanto accaduto intra. Giovedì 20 febbraio si è tenuta laper il lancio della quarta stagione della fortunata fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore in onda su Rai1.