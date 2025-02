Lanazione.it - Vandali devastano l’area camper di Fivizzano. Danni per migliaia di euro

Proprio a ridosso della visita adel Prefetto e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine per un importante incontro che aveva come tema la sicurezza del territorio – messa a dura prova negli ultimi tempi da una miriade di furti nelle case e danneggiamenti a beni e mezzi – si è registrato un ulteriore fatto increscioso. Neldi Equi Terme, la scorsa notte, persone finora ignote si sono scatenate mettendo in atto pesantismi alle strutture presenti, arrecandovi graviperdi. "Con un investimento di 300milanello scorso anno, l’amministrazione comunale, aveva realizzato un’areae campeggio – riferisce il sindaco Giannetti – attrezzata, riqualificando anche la stazione ferroviaria di Equi Terme, grazie a denaro dedicato alle “aree interne“.