Ilgiorno.it - “Vale” per sempre. Tornei di basket in sua memoria

Leggi su Ilgiorno.it

Tenere vivo il suo ricordo, "portare avanti la sua voglia di vivere, il suo sorriso, quella luce che portava ovunque lui andasse, quella voglia di aiutare chi era in difficoltà, portare avanti quello checi ha trasmesso". E per tutte queste ragioni che la famiglia dintino Colia insieme ai suoi amici hanno fondato l’associazione "Per". Lo hanno fatto per dare un “senso” al dolore, per non dimenticare e per raccogliere fondi per finanziare progetti destinati ai più fragili e regalare loro, attraverso lo sport emozioni, attrezzature speciali e supportando centri di riabilitazione. Ma anche progetti di educazione stradale nelle scuole.giocava ada quanto era bambino, prima dell’Osl Garbagnate, poi nell’associazione Puntoe. Le due società in questi mesi hanno organizzatoin sua