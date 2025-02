Va in ospedale per la gola infiammata bimba di 3 anni muore di arresto cardiaco Il caso a Taranto | indagati 12 tra medici e infermieri

Leggi su Open.online

Era entrata insana e senza patologie pregresse per un forte mal di, poi definito dall’equipe medica del Santissima Annunziata dicome ascesso faringeo. Quindici giorni dopo Vittoria, unadi 3, è morta per. Sono al momento dodici glitra, iscritti nel registro dal pm Francesco Ciardo a seguito della denuncia presentata dalla famiglia della piccola. La procura diha già disposto l’autopsia per tentare di chiarire a quali cure sia stata sottoposta lae se queste abbiano avuto u effetto sul suo stato di salute.Il mal di, l’e l’apertura del fascicoloErano stati i genitori a portare la piccola Vittoria all’San Pio di Castellaneta lo scorso 27 gennaio. Quel forte mal diera dovuto a un ascesso faringeo, questa la diagnosi dopo il trasferimento all’Santissima Annunziata di