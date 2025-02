Anteprima24.it - Va a fuoco la canna fumaria della cucina: paura per un anziano

Tempo di lettura: < 1 minutoI vigili deldi Avellino sono intervenuti questa mattina intorno alle 07:30 a Montefredane, in via Perdito, per domare un incendio originato dalla, che ha causato danni all’intero locale.Fortunatamente, l’di 87 anni, accortosi del rogo, ha subito abbandonato la casa mettendosi in sicurezza all’esterno dell’abitazione.L'articolo Va alaper unproviene da Anteprima24.it.