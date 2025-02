Lanazione.it - "Uso l’intelligenza artificiale". Il prof crea enigmi matematici

è una vera e propria rivoluzione che apre porte che ci portano nel futuro. Sono molte le attività che può svolgere al servizio dell’uomo. Alla scuola Malaspina è entrata in classe grazie all’uso nella didattica che ne fa ilessore di matematica e scienze Luca Malfatti. Il docente, intervistato dai ragazzi, ha spiegato i lati positivi e negativi di questa novità.essore, cos’è? "è la capacità di un computer di eseguire compiti tradizionalmente eseguiti da esseri intelligenti. Nello specifico, quella di cui si parla tanto adesso ègenerativa, cioè un’intelligenzain grado dire testi, audio, immagini o video in risposta a specifiche richieste. È uno strumento ancora in fase di sviluppo, che può essere utilizzato a fin di bene, ma che può anche ingannare le persone".