Usa Steve Bannon fa il saluto romano durante un comizio | il francese Bardella annulla il suo intervento

Dopo le polemiche per il braccio teso di Elon Musk, ancheviene accusato di aver fatto ilun.L’ex consigliere di Donald Trump – ideologo del movimento “Make America Great Again” ai tempi del primo mandato del tycoon alla Casa Bianca – si è lanciato in quello che ha effettivamente tutte le sembianze di un gesto nazista nel corso di unal Cpa, la conferenza dei conservatori statunitensi in corso a Washington., after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.Nazism has officially taken over the GOP.The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le— Joshua Reed Eakle (@JoshEakle) February 21, 2025ha teso verso l’alto il braccio destro dopo aver incitato il pubblico con lo slogan dell’ultima campagna elettorale di Trump, “Fight, fight, fight” (ovvero “combattere, combattere, combattere”), e aver auspicato che il presidente di ricandidi anche alle elezioni del 2028 (nonostante la Costituzione Usa lo vieti).