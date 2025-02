Lapresse.it - Usa, Steve Bannon alza il braccio durante Cpac: “Ha fatto saluto nazista”

L’ex stratega della prima amministrazione a guida Donald Trump e ideologo del movimento Maga,, hato ilteso ierila, la conferenza dei conservatori Usa. In molti, rivedendo il video circolato sui social, hanno visto nel gesto ilhato ildopo aver esortato il pubblico a “combattere, combattere, combattere“. Quando ha ricevuto un applauso,ha annuito rapidamente e ha risposto: “Amen”., after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at.Nazism has officially taken over the GOP.The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le— Joshua Reed Eakle ? (@JoshEakle) February 21, 2025Joshua Reed Eakle, presidente della ong Project Liberal, ha commentato: “Il nazismo ha ufficialmente preso il sopravvento sul GOP”.