Urla prima di perdere i sensi carabiniere eroe salva la vicina di casa

San Lazzaro (Bologna), 21 febbraio 2025 - Ha sentito ladiche, dal pianerottolo,va pocodi. Il, appuntato scelto in servizio alla Banca d'Italia, è accorso e ha sventato l'epilogo peggiore. I fatti sono successi mentre il militare era libero dal servizio, nella sua abitazione alla Ponticella, frazione di San Lazzaro. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica, 16 febbraio. L'intervento decisivo delLa 78enne, a causa di un improvviso malore, ha perso ie si è accasciata sul pianerottolo del palazzo. Il militare, attirato dalle incessantiprovenire dal vano scale del condominio, si è immediatamente precipitato al piano superiore ed ha notato l’anziana donna riversa per terra ormai priva di conoscenza. Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, l’appuntato, nonostante avesse constatato l’assenza del battito cardiaco e del respiro, non si è dato per vinto ed ha iniziato a praticarle per circa 20 minuti le manovre di rianimazione cardiopolmonari.