Urbanistica | selezionato raggruppamento per realizzazione progetto Parco del mare Ostia

Ildel “del” di, che prevede la riqualificazione di diverse aree come il LungoDuca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza dei Ravennati, ladel nuovodelle Dune, un ponte carrabile sul Canale dei Pescatori e interventi per la viabilità e le connessioni con le stazioni, ha un gruppo vincitore. Risorse per Roma hauntemporaneo d’impresa, con Abacus srl capogruppo mandatario e cinque mandanti, per realizzare il. L’incarico è stato assegnato dopo la partecipazione di 11 raggruppamenti e coinvolge il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, il Dipartimento Programmazione e Attuazionee Risorse per Roma.La società Abacus srl insieme allo studio Made associati fanno parte dell’RTI incaricato della progettazione e dell’implementazione deldelsul waterfront del Comune di Rimini.