Urbania e San Costanzo: Teatri d'Autore porta in scena "Racconti disumani" e... risate

Doppio appuntamento oggi alle ore 21,15, a, stagione di prosa neistorici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat. Al Teatro Bramante dilaè peruno spettacolo di Alessandro Gassmann da Franz Kafka con Giorgio Pasotti e Teatro della Concordia di Sanappuntamento con Somari di Battaglia 2. Al Teatro Bramante dial centro delladue straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka, due "" per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degli uomini. Lo spettacolo attraversa i testi dell’autore boemo Una relazione per un’Accademia e La tana, storie di animali che mettono a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso commenti stereotipati e raccontano quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto per mettersi al sicuro da ogni esterno.