Ilpescara.it - Uomo colpito alla testa dal rotore di un elicottero a Elice: è gravissimo

Leggi su Ilpescara.it

undal(l'elica posteriore) di unsu cui sembra stesse facendo un lavoro di manutenzione. Avrebbe tra i 50 e i 60 anni ed è stato trasportato in condizioni disperate in elisoccorso a Pescara per essere poi trasportato in ambulanza in ospedale.