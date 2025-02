Fanpage.it - Uomini e Donne, svelato il contenuto della lettera che Angelo Perla ha scritto a Tina Cipollari: l’annuncio dell’addio

Leggi su Fanpage.it

hauna. In queste ore, è statoil. In attesa che vada in onda la puntata, ecco cosa ha detto il corteggiatore alla tronista e opinionista.