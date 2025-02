Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/02/25

Ci lamentiamo tanto del Grande Fratello, io per prima, ma a voler ben vedere non è checi fornisca uno spaccato di umanità meno desolante, eh. Tra dame e cavalieri, in quello studio trionfa un’accozzaglia di carciofi patetici e crocerossine senza speranza da mettersi le mani nei capelli. E la cosa assurda è che più sono raccapriccianti più se li litigano pure, manco fossero prelibatezze gourmet al buffet della mensa.Oggi non se ne salvava uno, santo cielo.A cominciare da quel Giovanni che dopo la scorsa registrazione aveva spergiurato a Margherita Aiello che non era interessato a nessun’altra del parterre perché “sto qui con te e voglio solo te!” e, dopo che quella boccalona c’è ricascata e ha accettato di uscirci di nuovo a cena (cena alla quale è arrivato munito di fiori e letterina di scuse), ha ben pensato di reagire alla di lei richiesta di un po’ di tempo per riflettere (richiesta nata dopo le poracciate combinate da lui, poracciate di fronte alle quali una donna saggia avrebbe tagliato immediatamente la corda mentre lei da brava recidiva ha deciso di volere il bis) bloccandola sui social, “ghostandola” e – come se non bastasse – scrivendo a Morena Farfante per proporle di prendere un caffè insieme.