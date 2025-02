Isaechia.it - Uomini e Donne, Chiara Savino racconta cosa è successo tra lei e Gianmarco Steri prima di essere eliminata

Leggi su Isaechia.it

Come è emerso dalle ultime anticipazioni su, il tronistaha eliminato la corteggiatrice.Nella registrazione del 18 febbraio, infatti,ha eliminatoma, per sapere di preciso quale sia stata la sua motivazione, occorre attendere la messa in onda della puntata in questione. Nel frattempo, l’ormai ex corteggiatrice ha rilasciato una breve intervista a Lorenzo Pugnaloni. “Ho deciso di partecipare al programma per corteggiarlo solo ed esclusivamente perché mi aveva colpito il suo modo di fare e di pensare. L’ho visto maturo e vero, mai costruito o montato“, ha esordito, che ha aggiunto:Avevo avuto modo di scambiarci qualche parola una volta e ho avuto la conferma che sarei scesa qualora fosse salito sul trono. Così è stato.E ancora:Ho seguito il trono (di Martina De Ioannon, ndr) in maniera sporadica, inizialmente, poi con sempre più frequenza.