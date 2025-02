Isaechia.it - Uomini e Donne, Asmaa Fares replica a chi insinua sia tornata con Cristiano Lo Zupone solo perché è incinta

Loformano una delle coppie formatesi nel Trono Over durante la scorsa stagione di.I due, nonostante si fossero frequentati per poco tempo, decisero di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi continuando la conoscenza lontano dalle telecamere. A discapito della perplessità del pubblico die dei presenti in studio, la loro relazione è andata a gonfie vele. Gli ex volti del Trono Over avevano persino dichiarato di essere follemente innamorati e deciso di fare un tatuaggio di coppia. Sulla pelle entrambi hanno inciso “23 aprile”, la data in cui si sono scambiati il primo bacio. Inoltre, lo scorso giugno,diceva: “Sicuramente c’è un progetto di convivenza, c’è un progetto di matrimonio. Noi facciamo direttamente matrimonio e figli, due gemelli“.