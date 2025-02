Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Intervista Esclusiva a V!ctoria – Il Talento Emergente della Musica Italiana ?

Benvenuti in un nuovo episodio del podcastdi Periodico Daily! Oggi ci aspetta un’ospite speciale, V!ctoria, una giovane artista piena di energia eche ci racconterà il suo percorsole e il significato del suo ultimo singolo, “Respirare”.“Respirare”: La Forza di Affrontare le Paure Attraverso laIl nuovo singolo di V!ctoria, uscito il 10 gennaio, è un inno alla consapevolezza e al coraggio di affrontare le proprie ansie. Un pezzo intenso, scritto in un momento di difficoltà, che trasmette un messaggio universale: lasciar andare le paure come un respiro profondo.“Ho sempre sofferto di ansia, ma invece di lasciarmi sopraffare, ho deciso di canalizzarla nella. Così è nato ‘Respirare'”, ci racconta Vittoria.Con una voce potente e un sound che colpisce dritto al cuore, V!ctoria riesce a trasformare emozioni personali in canzoni che parlano a tutti.