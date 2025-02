Ilrestodelcarlino.it - Università imbrattata. Caccia serrata ai vandali

Sono giornate di lavoro intenso per le forze dell’ordine che in queste ore stanno operando alacremente e in maniera coordinata tra carabinieri e polizia alla ricerca di informazioni che possano contribuire a dare un’identità ai responsabili degli attici che nella notte tra martedì e mercoledì hanno deturpato le facciate del campus universitario di Cesena con gigantesche scritte che univano insulti a slogan contro i vaccini, le nuove tecnologie come il 5G e l’intelligenza artificiale e le ultime frontiere legate all’alimentazione. Vista l’imponente mole di frasi vergate a colpi di spray rosso, è subito sembrato più che plausibile che a compiere il gesto sia stata più di una persona: dunque almeno due, che avrebbero precedentemente pianificato con attenzione tempi e modi di intervento, scegliendo il momento con minori iri frequentazioni lungo la strada che si affaccia sul campus, tenendo anche conto del fatto che fino a mezzanotte le luci negli spazi adibiti allo studio restano accese.