Lanazione.it - Università di Pisa, una settimana di eventi al dipartimento Civiltà e Forme del Sapere

, 21 febbraio 2025 - Dal 24 al 28 febbraio unadi lezioni aperte, seminari da seguire edspeciali, per conoscere l’offerta formativa di secondo livello deldi eccellenzadelUniPi e cominciare ad entrare nella vita universitariana. È questo l’obiettivo di Magistralia, ladi presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale delCFS, in programma adal 24 al 28 febbraio. Alla sua seconda edizione, Magistralia è pensata come uno spazio di incontro e condivisione, per accogliere le studentesse e gli studenti che hanno conseguito o stanno per conseguire un titolo triennale e pensano di proseguire il loro percorso formativo all’di, scegliendo uno dei sette corsi di II livello deldideldi Eccellenza selezionato dal Ministero dell’e della Ricerca per il quinquennio 2023/2027.