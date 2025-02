Gqitalia.it - Uniqlo: C, la nuova collezione per la primavera è un piccolo gioiellino di streetwear

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La: C-estate 2025 di Clare Waight Keller è pensata per la vita urbana. È una linea leggera e molto rilassata, perfetta per chi ama esplorare la propria città. Perché? Perché è fatta di capi capaci di comunicare una sensazione di calore estivo, che infondono il coraggio necessario ad affrontare gli ultimi rigori dell'inverno.I design di Clare Keller portano un tocco di eleganza ai tuoi abiti street da città, combinandosi perfettamente con la funzionalità tipica di. La gamma è ricca di eleganza e praticità, insomma. Ma di questo ne parleremo meglio più avanti.Chiamata Essentials for City Life, questaè semplice sia nel nome sia nella propria natura.