Romadailynews.it - UniCredit: stipulata convenzione con universita’ La Sapienza per servizio di tesoriera

ha siglato una nuovaquinquennale con l’Università degli Studi di Roma “La” per gestire ildi tesoreria dell’Ateneo, come comunicato dain una nota ufficiale.Ildi tesoreria, che precedentemente era gestito da, viene ora svolto in modo altamente automatizzato con lo scambio di flussi tramite firma digitale, eliminando così la necessità di operazioni manuali su carta. Questo nuovo metodo di trasmissione offre numerosi vantaggi, tra cui la certezza delle informazioni, la continuità dei dati tra i vari sistemi informativi, controlli più efficaci e una maggiore rapidità nell’esecuzione degli ordini, il tutto garantito dalla firma digitale. Questo nuovo sistema assicura efficienza e qualità nelofferto, nel rispetto delle normative vigenti.