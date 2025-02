Lettera43.it - UniCredit stipula una nuova convenzione con La Sapienza per il servizio di tesoreria

Leggi su Lettera43.it

È statata laquinquennale trae l’Università di Roma Laper lo svolgimento deldidell’Ateneo. Questo, già in precedenza svolto dalla banca, viene espletato con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi con l’utilizzo della firma digitale, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di veicolazione assicura numerosi vantaggi, tra cui condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli, rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità delprestato nel pieno rispetto della vigente normativa.Laè ai primi posti in Italia per qualità della ricerca e internazionalitàLa, fondata nel 1303, è la più antica università di Roma e la più grande in Europa, con 122 mila studenti complessivi, 3.