Quotidiano.net - Unicredit prepara l’uscita dal mercato russo

Leggi su Quotidiano.net

guarda con interesse ai negoziati di Riad. I venti di pace in Ucraina potrebbero infatti consentire alla banca italiana di uscire dala un prezzo soddisfacente, cosa che non dispiacerebbe affatto all’ad Andrea Orcel, secondo cui "se la politica cambia, la nostra capacità di vendere la filiale russa a condizioni più interessanti migliora, perché la situazione si normalizza per tutti, da entrambe le parti". Intervistato dal Financial Times, il manager ha sottolineato che "l’impegno dia uscire dalle attività in Russia è assolutamente chiaro: siamo in ballo e a questo punto non possiamo tornare indietro". La banca, ha ricordato Orcel, si è impegnata "seriamente negli ultimi tre anni per esplorare tutte le opzioni" per cedere le sue attività russe, "ma a causa delle varie complessità e delle sanzioni, non siamo stati in grado di andare avanti".