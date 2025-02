Puntomagazine.it - Unicef/Ucraina: un bambino su cinque ha perso un familiare o un amico dall’escalation della guerra tre anni fa

Quasi il 40% dei bambini studia solo online o attraverso un mix di lezioni in presenza e online. Valutata una perdita media nell’apprendimento di duein lettura e di un anno in matematica21 febbraio 2025 – Secondo i dati di un sondaggio pubblicato oggi dall’, unsuinhaunstretto o undi trefa.“Per troppo tempo, morte e distruzione sono rimaste una costante nella vita dei bambini in”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’. “Questo livello di violenza causa immensa paura e sofferenza e sconvolge ogni aspettovita di un”.Il terzo anno ditotale inè stato ancora più letale per i bambini rispetto all’anno precedente. Il numero di vittime tra i bambini nel 2024 è aumentato di oltre il 50% rispetto al 2023.