Unhate Foundation, un team di talenti under 30 alla guida del cambiamento

Roma, 21 febbraio 2025 – Una nuova strada per, la fondazione lanciata nel 2011 da Alessandro Benetton diventa un ente del terzo settore (ETS). L’obiettivo è costruire un futuro dove l’odio non trovi più terreno fertile per crescere. È su queste basi che oggi la fondazione rilancia aprendo la porta ai giovani. Arenel ruolo di consigliera delegata è Irene Boni, che si occuperà di quattro aree strategiche della fondazione: mobilità sociale, educazione, cultura e ricerca. Al suo fianco un Comitato Scientifico – composto in maggioranza da giovani professionisti, accompagnati da alcuni esperti “fuori quota” in nome del dialogo intergenerazionale – con esperti che provengono dal mondo delle start-up a quello accademico, dall’arte allo sport, passando per la comunicazione digitale e il terzo settore.