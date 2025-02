Iodonna.it - Una ricerca presentata da Netflix e dal Ce.R.T.A., Centro di ricerca dell'università Cattolica di Milano, mostra che il co-viewing, cioè il vedere insieme, è un'importante occasione di condivisione familiare. Ma in un modo diverso dal tradizionale stare insieme sul divano davanti alla tv. Perché oggi lo streaming e la ricchezza dell'offerta moltiplicano le occasioni di dialogo

Leggi su Iodonna.it

Per l’82 per cento degli adulti e il 90 dei ragazzi è unperin serenità e allegria. Per il 79 per cento degli adulti e l’85 dei ragazzi favorisce complicità. Per il 75 per cento degli adulti e l’88 dei ragazzi stimola lo scambio di opinioni. Sono alcuni dei risultati“TVgether. Dallo schermo al(e viceversa): le famiglie italiane e il co-”, che è statadae dal Ce.R.T.A., ildisulla Televisione e gli Audiovisividi. “Storiaa mia famiglia” su, parola ai protagonisti X «Volevamo capire come i contenutia tv dientrano nella storia, con quale impatto nelle relazioni e le differenze con il passato», dice Anna Sfardini, responsabile ricerche del Ce.