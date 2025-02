Agi.it - Una parola dell'inglese antico continua a spopolare su TikTok

Leggi su Agi.it

AGI - Sono mesi che la "lore" è ovunque. Sui social, in particolare su, ma anche in articoli, discussioni e all'internoe più svariate e variegate conversazioni online. Si tratta di unaproveniente dall', presente nella rosa dei candidati alla'annoa Oxford University Press, che ha stretti legami con 'folklore', lessema molto più noto e diffuso nel nostro vocabolario del parlato. 'Lore' identifica tutto quell'insieme di racconti, trame e teorie che portano una semplice storia a un livello superiore trasformandola in un vero mondo complesso e stratificato. Di solito appare in contesti legati al mondo fantasy, a quelloa fantascienza e, in generale, a ciò che tocca il mondo'intrattenimento ee celebrità. Oggi, invece, tocca chiunque che voglia aprirsi, raccontare di più di sé e del proprio passato.