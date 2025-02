Davidemaggio.it - Una nuova soap per l’estate di Rai1 al posto de Il Paradiso delle Signore

Se ilpuò attendere l’autunno,si prepara ad ospitare unafiction in rosa in estate. Possiamo anticiparvi che si cerca saggiamente di cogliere la scia degli ottimi ascolti registrati dallaIlcercando di intercettare lo stesso pubblico interessato ad amori, emozioni forti e intrighi. Nessuna tentazione turca, però, come mormorato in rete, la direzione cinema e serie tv sceglie di non inseguire la concorrenza sullo stesso terreno provando a ritagliarsi uno spazio tutto suo evitando altresì il muro contro muro (verosimilmente Canale 5 proporrà una dizi a quell’ora in estate). Stando a quanto ci risulta, è al vaglio una produzione spagnola. Si tratta di Ritorno a Las Sabinas (Regreso a Las Sabinas), primain streaming rilasciata da Disney+ composta da 70 episodi.