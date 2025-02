Iodonna.it - Una nuova ricerca ha scoperto il microbiota che si trasferisce durante i rapporti sessuali. Questo potrebbe aprire nuovi scenari anche per la lotta contro la violenza di genere

Leggi su Iodonna.it

Nel complesso mondo della scienza forense, un principio fondamentale che guida gli investigatori nella loro incessante caccia alla verità, è che, ogni interazione e contatto tra due entità, lascia inevitabilmente una traccia. E, spesso, le più importanti, sono quelle meno visibili, quelle che vannote in maniera più approfondita. Tra le più recenti ricerche insenso, è statoil “sexoma”, una sorta di impronta digitale batterica, ritenuta una vera e propriafrontiera nel campo delle indagini forensi cherivelarsi uno strumento prezioso nellaladi. Università La Sapienza: un corsoladiX Leggi› «Merci Gisèle»: Dominique Pelicot condannato a vent’anni per stupro aggravato Che cos’è il sexoma?un rapporto sessuale, infatti, lo scambio tra partner non si limita a fluidi ed effusioni, ma coinvolge un vero e proprio trasferimento di comunità batteriche.