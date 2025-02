Ilgiorno.it - Una Notte con Sergio Bernal: le declinazioni della danza iberica

Un artista seducente, protagonista assolutospagnola:sarà a Brescia il 29 marzo, unica tappa lombarda del suo tour in Italia conDance Company. L’appuntamento è al Teatro Clerici di Brescia con lo spettacolo Una Noche con. Popolarissimo in patria,è da tempo una stella internazionale, acclamato nelle ultime settimane sia in Francia che in America (da New York a Los Angeles). In Italia è da anni il beniamino dei gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, nonché di Las Estrellas, e non è raro vederlo come ospite nei più gettonati show televisivi. Gli spettacoli raccontano le mille sfaccettature di. Caso quasi unico nell’universo, bailaor di flamenco e bailarín classico, di lui si può dire che incarni al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale, insieme all’aria e l’acqua, ossia l’impalpabilità e la fluidità del balletto classico.